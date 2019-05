Colombi all'assalto, il Comune di Teggiano: "Multa di 500 euro a chi dà cibo"

Il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia corre ai ripari dopo l'invasione di piccioni. Il Comune ha annunciato un programma di steriizzazione farmacologica. L'ordinanza sindacale annuncia anche multe salatissime per chi deciderà di "incentivare" la presenza di volatili offrendo loro avanzi di cibo nelle aree del centro storico che sono state invase da colombi: si tratta del complesso monumentale della Santissima Pietà e di via Lionetti Mazzacani. Chi non si atterrà al divieto, in vigore fino al prossimo 30 ottobre, subirà multe da 25 a 500 euro.