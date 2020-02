Colonnine per veicoli elettrici: al via l'installazione a Capaccio

In arrivo una rete di colonnine per la ricarica di autoveicoli elettrici, a Capaccio. E' stata pubblicata, infatti, la delibera d’indirizzo con la quale la Giunta affida agli uffici comunali competenti il compito di attivare le procedure necessarie al raggiungimento di questo obiettivo. Quello dello sviluppo della mobilità elettrica è un tema che riguarda non solo i governi nazionali, che già nel 2010 sono stati invitati dalla Commissione Europea ad adottare politiche in grado di abbattere l’utilizzo dei carburanti tradizionali, ma anche gli enti locali. Questi ultimi possono infatti avere un ruolo significativo nella predisposizione delle indispensabili infrastrutture di ricarica, soprattutto nelle regioni meridionali, dove – secondo dati pubblicati da Legambiente – la mobilità elettrica resta decisamente meno diffusa che in altre aree del Paese.

Parla il Sindaco Franco Alfieri: