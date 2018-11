Colpo a Roccapiemonte: fanno esplodere il bancomat, nuovo caso

Nuovo raid nella notte, a Roccapiemonte: una banda di ladri ha fatto esplodere con un ordigno la cassa automatica di un istituto di credito, portando via la cassaforte.

L'esplosione

Ignoti hanno fatto esplodere la cassa automatica di un istituto di credito, con un ordigno, per rubare poi la cassaforte, sul corso Mario Pagano, come riporta il quotidiano La Città. In corso le indagini dei carabinieri per far luce sul nuovo episodio di criminalità: è della scorsa settimana un caso analogo che ha interessato lo stesso comune.