Colpo di pistola contro un'auto a Pontecagnano: si indaga

Panico, la scorsa notte, in via Anastasio a Pontecagnano Faiano, dove un colpo di pistola è stato sparato contro un’automobile parcheggiata. Fortunatamente a bordo non vi era nessuno.

Il caso

Il proiettile ha frantumato completamente il lunotto della vettura. Sul posto sono giunti i carabinieri e gli agenti della polizia municipale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e ad avviare le indagini del caso. Secondo le prime indiscrezioni la pista più accreditata dagli inquirenti porterebbe ad un litigio finito male.