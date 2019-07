A spasso con un coltello, in piazza della Concordia: "Avevo litigato con un conoscente" , arrestato

A spasso con un coltello da cucina, in stato confusionale: è stato fermato dagli agenti della Polizia, nella mattinata di ieri, 3 luglio, un giovane in piazza della Concordia a Salerno. Intorno alle 10:30, sono giunte diverse segnalazioni al 112, da parte di cittadini che avevano notato il giovane.

L'intervento

Sul posto, l’equipaggio di motociclisti della Sezione Nibbio: individuato, il ragazzo è stato identificato per F.S.C., pregiudicato salernitano, 34enne, ancora in possesso del coltello dopo che, a suo dire, aveva avuto un litigio con un altro uomo straniero, suo conoscente. Il giovane, in stato di forte agitazione, ha provato a fuggire alla vista dei poliziotti, ma è stato raggiunto dopo pochi metri dagli agenti che riuscivano a disarmarlo ed a bloccarlo definitivamente, non senza difficoltà per l’agitato dimenarsi del ragazzo. Dopo essere stato fermato, F.S.C. è stato accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito ed arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, per poi essere posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ai domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.