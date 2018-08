Coltivava piante di marijuana: arrestato 63enne di Roccadaspide

Squadra Investigativa del Commissariato di Battipaglia in azione: presso l’abitazione di M.L. 63enne residente nel Comune di Roccadaspide, pregiudicato, i poliziotti hanno trovato, alle spalle del fabbricato, 5 vasi di grosse dimensioni nei quali vi erano invasate delle piante di marijuana di varia lunghezza.

Gli accertamenti

Gli Agenti hanno notato tre tubi in gomma agganciati ad altrettanti rubinetti presenti nella proprietà di M.L.. Ognuno dei tubi è stato smarrito in un terreno attiguo al caseggiato: questo significava che avevano oltrepassato la recinzione perimetrale in acciaio, perdendosi tra gli arbusti adiacenti. Seguendo la scia degli oggetti in gomma, è stato appurato che gli stessi terminavano tra gli alberi indicati, ovvero in tre spiazzi creati appositamente dove erano stati interrate rispettivamente altre 10 piante di marijuana di circa 3 metri. Inoltre, all’interno dello stabile di M.L. il personale della Polizia di Stato ha scovato una busta in cellophane contenente marijuana già essiccata del peso di 125 grammi.

L'arresto

M.L. è stato dichiarato in arresto perché responsabile del reato di coltivazione e detenzione di marijuana ai fini della successiva vendita al dettaglio. IM.L., dopo le formalità di rito, è finito ai domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dal Pm.