Coltivava piante di marijuana: arrestato 51enne a Castelcivita

E' stato arrestato un 51enne di Castelcivita, dalla Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia, nel pomeriggio di ieri: a finire nei guai è stato T. L. pregiudicato per reati inerenti agli stupefacenti ed altro. A seguito di una perquisizione, nel terreno di proprietà attiguo alla abitazione dell'uomo, i poliziotti hanno trovato 19 piante di marijuana di varia altezza, interrate in uno spiazzo delimitato da un filo di nylon al quale era stato applicato un generatore di corrente per tenere a distanza eventuali animali erbivori. Le piante erano alte da un minimo di cm 175 ad un massimo di cm. 300.

L'arresto

I poliziotti hanno accertato anche che ad una vasca per la raccolta dell’acqua, attigua al fabbricato, era collegato un tubo di gomma utilizzato per l’irrigazione dei vegetali. Il personale della Polizia Scientifica ha successivamente sottoposto gli arbusti ad esami di laboratorio, accertandone la positività al test della marijuana. T.L., pertanto, è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria .