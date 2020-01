Colto da malore alla stazione di Caserta: muore 31enne sarnese

Dolore e sconcerto a Sarno per la morte di Vincenzo Sellitto, 31 anni, che, ieri pomeriggio, è stato trovato senza vita all’interno della stazione ferroviaria di Caserta. Molto probabilmente è stato stroncato da un infarto.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. La salma è stata posta sotto sequestro per consentire lo svolgimento dell’autopsia. Intanto la notizia della sua scomparsa sta gettando nello sconforto familiari e amici, molti dei quali, in queste ore, lo stanno ricordando con foto e messaggi di cordoglio sui social.