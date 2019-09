Arma dei Carabinieri di Salerno: si insedia il nuovo comandante Trombetti

Come annunciato nei giorni scorsi sta per verificarsi un cambio al vertice del comando provinciale dei carabinieri di Salerno. Il colonnello Gianluca Trombetti subentra al colonnello Antonio Neosi, in carica dal 2016.

Neosi, che era arrivato a Salerno tre anni fa, si trasferirà a Roma per dirigere l’archivio storico dell’Arma. Trombetti arriva, invece, dall'ottavo Reggimento Carabinieri Lazio, che si occupa prevalentemente di Ordine pubblico.

Trombetti incontrerà per un saluto la stampa salernitana il 16 settembre nella sala multimediale del Comando Provinciale di Salerno.