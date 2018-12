Nel cielo brilla la cometa di Natale: tutti con il naso all'insù

Tutti con il naso all'insù, il 16 dicembre, per ammirare la cometa di Natale. Ribattezzata la 46P/Wirtanen, la cometa sarà alla distanza minima dalla Terra. In quel giorno la sua "chioma" dovrebbe apparire grande due volte la Luna piena. La coda non sarà ben visibilie per questioni di allineamento.

Intanto, tra oggi e domani si troverà nel punto più vicino al sole (il perielio). La cometa si potrà vedere anche ad occhio nudo, naturalmente lontani dalle luci della città: incontrerà la formazione di 7 stelle situate nella costellazione del Toro, alias le Pleiadi. La cometa inoltre avrà un bel colore verde fosforescente. Curiosità.