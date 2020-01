Salerno, nuovo raid vandalico contro il "Comitato San Francesco": indaga la Polizia

Nuovo raid vandalico contro il “Comitato San Francesco” di Salerno guidato da Laura Vitale. Ignoti, infatti, hanno divelto la porta d’ingresso della sede ubicata all’interno dello stesso palazzo che ospita il liceo classico “Torquato Tasso”. Non solo, ma hanno danneggiato anche una finestra colpendola, probabilmente, con il lancio di una pietra.

La denuncia

Sconcerto tra i componenti del comitato che hanno segnalato l'accaduto con amarezza visto che, ora, dovranno affrontare nuove spese per riparare gli arredi. Sul posto è arrivata anche la Polizia che ha avviato subito le indagini. Intanto c'è chi ipotizza che il vero obiettivo dei vandali fosse il liceo "Tasso". Non è escluso che qualcuno volesse, in realtà, introdursi nella scuola per compiere un furto.

Gli altri danni

Nei giorni scorsi, sempre i soliti vandali, avevano già danneggiato gli arredi della stessa sede con l'esplosione di botti e petardi durante la notte di Capodanno.

