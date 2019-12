Cronaca Centro / Piazza San Francesco D'Assisi

Comitato San Francesco, ecco il nuovo direttivo: la presidente è Laura Vitale

Da anni, ormai, il comitato chiede che vi sia una maggiore attenzione da parte dell’amministrazione comunale e soprattutto dei vigili urbani in tutto il rione Carmine e in Piazza San Francesco che, spesso, versa in condizioni di degrado