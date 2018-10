Vittime dell'alluvione del 25/26 ottobre 1954: la commemorazione con il sindaco di Salerno

Si terrà domani mattina, alle ore 10.30, alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, la deposizione di una ghirlanda di fiori presso il monumento collocato in via Mauri, nel quartiere Mariconda, in ricordo delle vittime dell'alluvione del 25/26 ottobre 1954.

L'appuntamento

Dopo la cerimonia di commemorazione, promossa dal "Comitato per il recupero del monumento alle vittime dell'alluvione" e dagli istituti Rita Levi Montalcini e Galilei-Di Palo, seguirà una santa messa e la mostra fotografica "In ricordo dell'alluvione" a cura del professor Vincenzo Marra.