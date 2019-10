Commenta un articolo su Facebook: denunciato per vilipendio della Repubblica, delle istituzioni e delle forze armate

Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni e delle forze armate: queste le pesanti accuse per un uomo residente nell'Agro Nocerino-Sarnese, denunciato dai carabinieri della Stazione di Nocera Inferiore.

L'identificazione

I militari hanno identificato il soggetto quale autore di un commento, sulla pagina Facebook della testata giornalistica Rta Live, contenente epiteti volgari indirizzati alla redazione e alle forze di polizia, con riferimento ad un articolo dal titolo “Nocera Inferiore – I beni di Mariniello sul territorio nocerino per le fasce sociali disagiate”, in merito alla manifestazione di volontà dell’Amministrazione Comunale di acquisire e destinare a scopi sociali, beni immobili confiscati ad ex esponente della N.C.O. Ora l'uomo è finito nei guai.