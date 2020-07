Flash mob dei commercianti salernitani: "Tutti in Prefettura"

L’Associazione Commercianti per Salerno organizzerà un flash mob pacifico che si terrà giovedì 23 luglio alle ore 11.30 sotto il palazzo della prefettura in Piazza Amendola a Salerno, per manifestare il proprio dissenso contro le politiche del governo.

I dettagli

Gli associati si recheranno sotto gli uffici della prefettura, mantenendo il distanziamento sociale, mostrando striscioni dai contenuti non offensivi nei confronti degli amministratori pubblici. "L’idea - spiegano in una nota stamnpa - nasce a seguito della lettera da noi inviata, in collaborazione con le associazioni delle altre regioni con cui collaboriamo, per le dichiarazioni del Viceministro Castelli".