Commercianti e artigiani: la Regione stanzia 25 milioni di euro

La Regione Campania metterà a disposizione 25 milioni di euro per il commercio a posto fisso e ambulante ma anche per le attività di artigianato. Lo aveva già annunciato il governatore Vincenzo De Luca a margine della presentazione dei lavori nell'area mercatale di via Piave, a Salerno.

I dettagli

Adesso la Regione ha organizzato presso la Camera di Commercio, il 22 gennaio, un incontro di presentazione dei bandi regionali: pioggia di euro e, nello specifico, 10 milioni per imprese operanti nel settore del commercio a posto fisso, 5 milioni di euro per aiuti per quelle operanti nel settore del commercio ambulante. Il resto per opere di ammodernamento. All’incontro, organizzato dalla Camera di Commercio di Salerno, parteciperanno il Presidente della Regione Vincenzo De Luca e il Presidente dell’Ente camerale Andrea Prete. Saranno altresì presenti l’assessore e i dirigenti della Direzione Generale per le Attività Produttive oltre ad esperti di Sviluppo Campania che assicureranno incontri individuali dedicati agli avvisi.