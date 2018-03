Alberto di Monacio compie 60 anni: gli auguri della città di Campagna

In occasione del compleanno del principe Alberto di Monaco, che ieri ha spento 60 candeline, anche la città di Campagna ha voluto fargli pervenire gli auguri. Il sindaco Roberto Monaco, infatti, ha inviato una lettera alla famiglia reale ricordando il forte legame che unisce la sua comunità con il Principato.

Ma ecco le parole del primo cittadino:

“In occasione del Suo Sessantesimo Compleanno, ho l’onore d’inviare gli Auguri di Buon Compleanno della Città di Campagna. Questa lettera vuole essere un Giubilo trasmesso dal cuore di tutti i cittadini che rappresento, nel ricordo degli antichi legami e della grande festa che la Città tributò a Sua Altezza, nella indimenticabile storia sua vicina del 1997. Campagna, antica capitale feudale in Italia, che mai ha dimenticato la grandezza dei suoi legami con la Casa di Monaco, ora, l’attende con ansia, per tributare orgogliosa a Sua Altezza. l’affetto della Città e per celebrare i suoi meriti, conquistati negli ambiti mondiali della Cultura, della Politica, dell’Economia e dell’Ambiente.