“Un viaggio alla scoperta del Complesso San Michele di Salerno”: l'iniziativa della fondazione Carisal

La Fondazione Carisal, con un racconto a puntate, vi accompagnerà durante un viaggio alla scoperta del progetto di valorizzazione del Complesso San Michele. L’edificio storico è parte del patrimonio immobiliare della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana che, nel 2018, ha dato il via a una complessa operazione di restauro e riqualificazione dell’immobile.

Una serie di “pillole web”, rivolte principalmente ai ragazzi, saranno pubblicate sul sito della Fondazione e del Complesso San Michele e diffuse attraverso i social media. Giovanni, il protagonista della serie web, è uno studente appassionato di storia locale e archeologia con la voglia di scoprire la città di Salerno della quale ha sentito parlare in occasione del circuito di “Conoscere la Borsa”. Sceso dal treno, indirizzo alla mano, arriva in via Bastioni al Complesso San Michele, sede della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, unica realtà che per il momento conosce e che lo farà sentire a casa durante il suo viaggio, come avremo modo di vedere nella serie a puntate. Giovanni incontrerà tanti personaggi che lo aiuteranno a scoprire la storia, le origini, il vissuto dei luoghi, i caratteri storici architettonici e culturali dell’affascinante Complesso San Michele. “L’ idea di una miniserie nasce dalla volontà della Fondazione di comunicare l’importanza, per la città e per l’intera comunità, del progetto di valorizzazione del Complesso San Michele che, una volta completato, aspira a diventare un punto di riferimento per il centro storico della città di Salerno.

Pensato come promotore di nuovi ambienti di lavoro e di relazione, il nuovo Complesso offrirà alla collettività l’opportunità di essere parte attiva attraverso la partecipazione e/o l’organizzazione di attività ed eventi a scopo sociale, culturale ed ambientale” dichiara il Presidente della Fondazione Carisal Alfonso Cantarella. Attraverso “pillole web”, che avranno cadenza quindicinale, sarà possibile seguire passo passo i lavori che si stanno svolgendo.

Da oggi si da il via la prima delle 16 puntate in programma.

Info: Complessosanmichele.it

Pagina Facebook: Complesso San Michele Salerno