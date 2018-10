Comune di Agropoli, al via domande per ventisei nonni civici

L’amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Adamo Coppola, per favorire il mantenimento ed il reinserimento delle persone ultrasessantenni, nella vita della comunità, ha inteso rinnovare, anche per l’anno 2019, le attività di integrazione sociale degli anziani.

I dettagli

Saranno scelti 26 volontari idonei che saranno impiegati, con turnazione per 4 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, mediante i servizi di sorveglianza: presso le scuole, municipio, centro sociale polivalente e castello. Oltre che per la piccola manutenzione del parco pubblico di via Taverne. La domanda, in carta semplice, va presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro il giorno 23 novembre 2018. Il modello della domanda è disponibile presso l’Ufficio dei Servizi sociali o presso il Centro sociale polivalente. La graduatoria dei volontari sarà formata tenendo conto della situazione reddituale risultante dalla dichiarazione Isee 2018. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: certificato Isee e dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità; copia di un documento di identità.