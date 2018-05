Agropoli, via libera ai dehors: ecco il regolamento

Il regolamento riguardante la disciplina di installazione e gestione di dehors (manufatti e strutture temporanee) annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ad Agropoli, ha ricevuto tutti i pareri richiesti dalla normativa in materia.

I dettagli

Nei giorni scorsi c’è stato anche l’ok dell’Asl Salerno, relativamente alle norme igienico-sanitarie. Il regolamento dovrà ora giungere al vaglio del consiglio comunale per l’approvazione definitiva. Nel frattempo, nella settimana in corso, farà un ulteriore passaggio in Commissione Commercio. La regolamentazione dei dehors era attesa da anni: vede la luce, dopo intense fasi di studio e confronto, con tutte le parti in causa. Lo scopo dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, è potenziare la qualità delle attività commerciali, fornire servizi per il turismo e migliorare le strutture in risposta alle richieste del mercato. La nuova disciplina si applicherà su tutto il territorio, ma con criteri differenti per le quattro zone in cui sono stati divisi gli ambiti urbani: fronte mare, borgo antico, centro storico e resto del territorio comunale. Sono sei le tipologie di dehors contemplate, differenti per caratteristiche, in base alle aree presso le quali dovranno venire installati. A seguito dell’approvazione nella pubblica assise, le concessioni potranno essere rilasciate a partire da settembre 2018.

Il commento

Soddisfatti il sindaco Coppola e l’assessore Santosuosso: