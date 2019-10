Comune di Baronissi, assunti due nuovi vigili urbani: ecco di cosa si occuperanno

In servizio, a Baronissi, due nuovi agenti della Polizia Municipale, che sono assunti a tempo determinato. E’ quanto si legge sul profilo istituzionale del Comune guidato dal sindaco Gianfranco Valiante.

La mission

Le due new entry si dedicheranno al controllo del territorio, al corretto conferimento dei rifiuti e al rispetto del piano traffico e soste. Da oggi sono entrati in servizio anche cinque disoccupati assunti con le Borse Lavoro - tutti vincitori di bando pubblico – che svolgeranno per sei mesi lavori socialmente utili.

Gli incontri

Intanto il sindaco e gli amministratori hanno iniziato da ieri un confronto con gli uffici comunali per verificare punti di forza ed eventuali criticità. Prima "tappa" con i dipendenti dell'ufficio tributi aperto al pubblico il mercoledì dalle 8.30 alle 12 e dalle 13alle 14 e il lunedì e giovedì dalle 16 alle 18.30.