La ditta dei rifiuti non paga i lavoratori: scatta la diffida del Comune di Baronissi

Il Comune di Baronissi ha diffidato la Am Tecnology, ditta appaltatrice del servizio di raccolta differenziata e spazzamento sul territorio comunale, per il mancato pagamento degli stipendi ai 21 operai.

La polemica

Il sindaco Gianfranco Valiante annuncia la linea dura: "La ditta non ha corrisposto al personale dipendente l’ultima mensilità e, dopo numerose sollecitazioni, è stata diffidata al pagamento immediato degli stipendi arretrati. In caso di perdurante inadempienza della ditta appaltatrice nel pagamento delle competenze dovute al personale, l’amministrazione interverrà in tutte le sedi per tutelare i 21 lavoratori fino a trattenere il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto”. Solidarietà ai lavoratori di Baronissi che operano nel settore dei rifiuti arriva dall’assessore all’ambiente Serafino De Salvo: “Giù le mani dai loro sacrosanti diritti – tuona De Salvo – l’azienda ha già ricevuto formale diffida ad ottemperare ai propri obblighi contrattuali. Ci sono in ballo tante famiglie che vivono con questi stipendi: molti hanno difficoltà a pagare rate di mutui e bollette. L’inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed il mancato pagamento delle retribuzioni sono gravi inadempienze che la Am Tecnology non può scaricare sul Comune di Baronissi e deve immediatamente sanare”.