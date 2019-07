Comune di Baronissi, scoppia il caso della telecamera del sindaco

Esplode la polemica al Comune di Baronissi per una determina che dà il via libera all’acquisto di una telecamera che sarà installata nella stanza del sindaco Gianfranco Valiante. Quest’ultimo – si legge nel documento pubblicato dalla consigliera Agnese Coppola Negri – “ha segnalato la necessità di approvvigionarsi di un sistema di telecamera ibrida predisposta per la gestione da remoto accessoriato da monitor da scrivania per poter ottenere il controllo e la visione degli accessi al proprio ufficio”. E così “vista l’esiguità della spesa e considerata l’urgenza si è ritenuto chiedere in via breve offerta preventiva alla ditta già manutentore della rete Lan del Comune”.

La polemica

Duro il commento della consigliera Coppola Negri: “Non bastano quattro persone nel suo ufficio di staff? Non bastano i vigili in divisa davanti alla sua porta negli orari di apertura del Comune? Per controllare direttamente dalla sua scrivania chi volesse presentarsi al suo cospetto, mancava una telecamera acquistata con urgenza e costata alle tasche dei cittadini di Baronissi circa 700 euro. Che dire…È finita la campagna elettorale meglio non lasciarsi infastidire dai cittadini?!”.