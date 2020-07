Battipaglia, al via la fase di ascolto del Piano Urbanistico Comunale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

«L’Amministrazione Comunale ha in corso di elaborazione il Piano Urbanistico Comunale (Puc). Con delibera di giunta comunale n.273 del 30 dicembre 2019 la Giunta Comunale ha approvato il Preliminare del PUC dando avvio al procedimento di consultazione del pubblico e dei soggetti competenti ambientali. La consultazione con gli SCA si è conclusa il 23/06/2020 in cui sono stati acquisiti i pareri, le osservazioni ed i contributi pervenuti (verbale n.42480 del 3 luglio 2020). Per continuare il processo di “pianificazione partecipata” e consentire un più ampio e diffuso coinvolgimento della cittadinanza si è deciso di coinvolgere i cittadini e tutte le attività sociali, economiche e imprenditoriali presenti sul territorio del Comune di Battipaglia mediante la pubblicazione e somministrazione di un Questionario.

Il questionario da compilare potrà essere scaricato dal sito web istituzionale del Comune di Battipaglia al seguente link http://battipaglia.soluzionipa.it/urban_lab_battipaglia/questionario_puc-vas e andrà consegnato direttamente a mano al protocollo generale del Comune e/o trasmesso al seguente indirizzo: Comune di Battipaglia – p.zza A.Moro, 84091, Battipaglia (SA), con oggetto “Consultazione Piano Urbanistico” oppure a mezzo pec: protocollo@pec.comune.Battipaglia.sa.it sempre con oggetto “Consultazione Piano Urbanistico”; qualsiasi sia la modalità di trasmissione dei questionari compilati questi dovranno pervenire entro il 27 luglio 2020 alle ore 14:00. Il coinvolgimento della popolazione è uno strumento fondamentale per esprimere un progetto di pianificazione che sia in grado di armonizzare gli interessi socio-economici con gli aspetti ambientali e territoriali individuando le esigenze prioritarie del territorio e, soprattutto, per consentire la più ampia collaborazione alle scelte amministrative. Ringraziamo sin d’ora quanti daranno il proprio contributo e offriranno le proprie idee per la nostra Città».

L’Assessore allo Sviluppo Urbano

Davide BRUNO

La Sindaca

Cecilia FRANCESE