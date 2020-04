Riattivazione dello Sportello “S.O.S.tegno” presso il Comune di Bracigliano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’Amministrazione Comunale di Bracigliano, guidata dal Sindaco Antonio Rescigno, con la collaborazione del Consigliere delegato alla Protezione Civile Sergio Vona, della dott.ssa Maria Santaniello, del Forum dei Giovani e del consigliere delegato Emilia De Nardo, ha previsto la riattivazione dello Sportello "S.O.S.tegno al Cittadino", ubicato presso gli uffici comunali. Tale attività, che godrà dell’ulteriore collaborazione dei Consiglieri Anna Capaccio, Paola Rossi, Rosa Stellato e dell'Associazione "Cuore Amico", consentirà ai cittadini di ricevere assistenza per quanto riguarda la compilazione dei seguenti bandi:

- Intervento in favore delle famiglie con figli al di sotto di 15 anni;

- “Io Studio”

Lo sportello, inoltre, metterà a disposizione un apposito numero telefonico per consentire, ai cittadini che versano in condizioni di difficoltà tra cui anziani e disabili in difficoltà, di usufruire del servizio di spesa di generi di prima necessità e farmaci e relativa consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari. Il numero di riferimento al centro operativo è il seguente: 328.7311820. "Lo sportello S.O.S.tegno al Cittadino – spiega il Primo Cittadino – consente un’assistenza completa in merito al Piano per l’emergenza socio-economica messo a punto dalla Regione Campania, supportando nella compilazione dei bandi destinati ai beneficiari, tutti quei cittadini sprovvisti di strumenti adeguati per l’invio telematiche delle istanze. Come Amministrazione Comunale, il nostro compito è quello di servire al meglio i nostri cittadini, soprattutto in un periodo di piena emergenza sanitaria come quello che stiamo attraversando”. Lo sportello “S.O.S.tegno” sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso gli appositi uffici comunali.