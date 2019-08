Restyling del Comune, lavori urgenti: a Camerota via libera alla ristrutturazione

Il comune di Camerota si rifà il look. Il sindaco Mario Salvatore Scarpitta ha dato via libera al progetto di ristrutturazione e messa in sicurezza della sede municipale. Un provvedimento urgente.

Gli interventi

L’Ente ha sollecitato la sostituzione di tutte le porte di accesso alla casa comunali con sistemi blindati - scrive infocilento.it - la sostituzione di finestre fatiscenti e pericolose con protezione ed nferriate in ferro. In programma lavori urgenti di ristrutturazione e protezione dell’archivio all’interno dell’edificio; impianto di videosorveglianza interno ed esterno.