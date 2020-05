Il "Cinema Myriam" ceduto al Comune di Capaccio: c’è la firma

E' stato firmato, oggi pomeriggio, a Salerno l’atto notarile che trasferisce al Comune di Capaccio Paestum la proprietà dell’immobile ex Cinema Myriam, situato in piazza Santini. Arriva così a completamento un processo amministrativo avviatosi solo pochi mesi fa, che sarebbe stato addirittura più rapido senza l’emergenza Coronavirus.

I dettagli

La titolarità dell’immobile passa a titolo definitivo al Comune. Serrati anche i tempi previsti per l’avvio dei lavori: già in programma per martedì 9 giugno l’inizio dell’intervento di demolizione dell’attuale manufatto. L’obbiettivo resta quello di giungere alla realizzazione di una struttura più moderna e funzionale, che non si limiti a ospitare spettacoli, ma sia piuttosto un incubatore di attività culturali. Il tutto, dentro un processo di più ampio respiro, che punti a trasformare piazza Santini – al centro di Capaccio Scalo – in un luogo vivo e animato: dove cultura, commercio, funzioni istituzionali e vita comunitaria possano fondersi, determinando nuovi livelli di qualità urbana.

Il commento

Per il sindaco Franco Alfieri: “con l’acquisizione definitiva dell’ex Cinema Myriam, il processo di cambiamento che abbiamo avviato compie un ulteriore passo in avanti. Mese dopo mese, progetti e programmi prendono forma sempre più concreta, divenendo anche segni di rinascita all’indomani di un lockdown che ha lasciato non pochi strascichi sulla Comunità. Prima di quanto si immagini, il nuovo Cinema Myriam sarà uno dei cuori pulsanti di Capaccio Paestum, combinandosi con il programma complessivo di riqualificazione di piazza Santini, per il quale l’Amministrazione ha già messo a bando un concorso d’idee”.