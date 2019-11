Castellabate, Spinelli accoglie quattro nuovi dipendenti comunali

Nell’aula consiliare “Corrado Grande” del Comune di Castellabate, il sindaco Costabile Spinelli insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione e ai dirigenti delle due aree, Amministrativa e Governo del territorio, hanno dato il benvenuto ai quattro nuovi assunti nella “famiglia” del omune cilentano ed augurato loro buon lavoro dopo la firma dei contratti.

Il commento

Tre istruttori amministrativi, destinati all’Area I, e un istruttore direttivo tecnico dell’area III, assunti a tempo indeterminato, cominceranno a breve il loro percorso lavorativo all’interno degli uffici. Soddisfatto il sindaco Costabile Spinelli: “Sono particolarmente orgoglioso che questa azione di rinnovamento continui dopo la stabilizzazione di sei agenti di Polizia Municipale con l’assunzione di altri quattro giovani professionisti, riuscendo così a creare opportunità di lavoro stabile in un momento storico indubbiamente molto difficile per il mondo dell’occupazione. Inoltre nel prossimo anno, a seguito dei pensionamenti, è previsto un altro concorso per la copertura di sette posti che potenzieranno l’organico producendo un turnover generazionale”.