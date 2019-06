"Fermati se non vuoi che ti capiti di peggio": minacciato dirigente comunale di Cava

Dopo l’aggressione subita dal funzionario Francesco Sorrentino da parte di un ex dipendente in pensione per una vicenda legata allo sfratto di quest’ultimo da un alloggio, un altro inquietante episodio si è verificato nei giorni scorsi sempre al Comune di Cava de’ Tirreni.

Le indagini

Una lettera minatoria – riporta La Città – è stata recapitata al dirigente del settore lavori pubblici e patrimonio Antonino Attanasio. “Fermati se non vuoi che ti capiti di peggio” si legge sul messaggio, ovviamente anonimo, che conterrebbe anche espliciti riferimenti a quanto avvenuto al funzionario Sorrentino. Su quanto episodio indaga la Direzione Investigativa Antimafia che, al momento, non escluderebbe alcuna pista. Ma quella più attendibile potrebbe riguardare le attività di sgombero e riassegnazione di alcuni alloggi comunali o di edilizia popolare occupati illegalmente su cui Attanasio sta lavorando da tempo. Le indagini sono tuttora in corso.