Comune di Battipaglia, riqualificazione varie strade cittadine: scattano i divieti

Dopo i lavori di riqualificazione effettuati in via Ionio, si prosegue per il rifacimento del manto stradale in altre zone precisamente Via De Gasperi (nel tratto di strada compreso tra via Paolo Baratta e via Parini) e in via Parini (nel tratto di strada compreso tra via De Gasperi e via Gonzaga).

Per tale motivo si è istituito il divieto di fermata e il divieto di transito dalle ore 7:00 alle ore 17:00 nei giorni 6/7/8/9/10 novembre 2018 nelle seguenti strade:

Via De Gasperi (tratto di strada compreso tra via Paolo Baratta e via Parini);

Via Parini (tratto di strada compreso tra via De Gasperi e via Gonzaga);

Via Parini (tratto di strada compreso tra Via De Gasperi e Via S. Anna);

Via C.A. Dalla Chiesa (ultimo tratto adducente su via Parini);

Via Carducci (tratto di strada compreso tra via Leopardi e via Parini);

Via Leopardi (tratto di strada compreso tra via Carducci e via De Gasperi);

Via Pascoli (tratto di strada compreso tra Via De Gasperi e via S.Anna).