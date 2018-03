Eboli, matrimoni civili anche in luoghi privati: via libera dal Comune

L’amministrazione comunale di Eboli ha dato il via libera alla possibilità di celebrare matrimoni civili anche in spazi privati. Il voto dell’esecutivo è giunto su deliberazione redatta dal responsabile dell’ufficio anagrafe, Damiano Bruno, che ha reso possibile in pochi giorni l’indirizzo della Giunta.

La novità

Dunque sarà possibile la celebrazione in luoghi storici, culturali, paesaggistici del territorio comunale, ma la novità vera e propria riguarda la possibilità che la Giunta comunale ha inserito di celebrare matrimoni anche in stabilimenti balneari di Eboli. Il tutto consegue alla continua richiesta di disponibilità di spazi che molte coppie stanno avanzando al Comune di Eboli, sempre più attratte dalla suggestione di luoghi e strutture storiche della città, ma anche di riferimenti turistici. Dopo la deliberazione, su proposta del dirigente comunale del settore anagrafe, sarà a breve pubblicata una manifestazione d'interesse per quanti vorranno aderire alla possibilità, rientrando nelle categorie specificate, di ospitare la celebrazione di matrimoni civili.

Il commento

Soddisfatto il primo cittadino Massimo Cariello: