Eboli, rinvenuto un proiettile nell'aula del Comune: si indaga

Il proiettile di un fucile è stato rinvenuto, martedì scorso, all’interno dell’aula consiliare del Comune di Eboli durante una riunione dei capigruppo.

Le indagini

Il sindaco Massimo Cariello, dopo aver appreso del ritrovamento, ha subito allertato i carabinieri presentando formale denuncia contro ignoti. Il proiettile è stato sequestro e sarà sottoposto alle analisi. Le indagini sono in corso per risalire all’identità dell’autore che potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza installate tra il primo e il secondo piano del Municipio. Non si esclude, al momento, alcuna pista.