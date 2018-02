Sbloccate le assunzioni al Comune di Eboli: ecco il nuovo piano

Sbloccate le assunzioni al Comune di Eboli. La conferma arriva da Carlo Astone, segretario della Uil Fpl Salerno, che ha annunciato l'accoglimento della richiesta da parte dell'amministrazione comunale per la modifica del piano assunzionale. Un obiettivo da tempo perseguito dal sindacato, che per il 2018 porta la copertura di tredici posti di lavoro e non più dei tre programmati inizialmente.

I dettagli

"E' stata prevista l’assunzione e la copertura di un addetto ai servizi di cucina e di due educatrici per l’asilo nido anche se la normativa consentiva di poterne assumere seispiega Astone, che aggiunge: “Siamo moderatamente soddisfatti per la previsione di spesa correttamente determinata, siamo delusi però per la previsione di reclutamento che è quasi interamente rivolta alla mobilità esterna. Speravamo che almeno una parte più cospicua fosse destinata al reclutamento tramite concorso pubblico. Dobbiamo continuare per gli anni 2019 e 2020 a impegnare tutte le risorse che si renderanno disponibili per i pensionamenti che partiranno dal 2018”.

Per le assunzioni il Comune di Eboli impegnerà oltre 577mila euro. "Restiamo fiduciosi, poiché il piano precedente prevedeva una spesa di circa 90mila euro e ora è aumentato sei volte tanto. Vigileremo per il futuro affinché le capacità assunzionali che matureranno vengano interamente occupate. Dovremo, insieme all'amministrazione comunale, rivolgere un'attenzione particolare alla riqualificazione del personale” conclude Astone.