Comune di Eboli, si rafforza l'organico: partono undici assunzioni

L’Amministrazione comunale di Eboli rafforza il suo organico: undici nuove figure professionali andranno a rinforzare l’organico, sopperendo alle carenze di personale in settori nevralgici dell’azione amministrativa e sul piano delle risposte alle famiglie.

Le assunzioni

Il piano triennale per il fabbisogno del personale prevede l'assunzione di diverse figure con ricorso prima, come per legge, alla procedura di mobilità volontaria ed obbligatoria, per dipendenti pubblici, e in difetto di candidati con ricorso al concorso. Le figure individuate fanno riferimento a diversi settori. Saranno richiesti due operatrici per asilo nido con contratto a tempo pieno, tre agenti di Polizia Locale con contratto part time, un amministrativo di categoria C con contratto part time, un contabile di categoria C, un funzionario amministrativo di categoria D, un ingegnere nel ruolo tecnico di categoria D, un architetto categoria D ed un contabile di categoria D.

I commenti

Soddisfatto il sindaco Massimo Cariello: “Manteniamo l’impegno con i cittadini di garantire sempre più l’efficienza della macchina comunale e dei servizi. Lo facciamo nel rispetto dei parametri e delle normative, ma puntando ad offrire servizi e professionalità agli ebolitani che chiedono chiarezza nei rapporti e risposte immediate”. Gli fa eco il vice sindaco ed assessore al bilancio Cosimo Pio Di Benedetto: “Mobilità ed eventuali procedure concorsuali evidenziano la capacità dell’Amministrazione di procedere con assunzioni. Partiamo subito con la fase della mobilità, poi eventualmente andremo alle procedure concorsuali, naturalmente con il nulla osta ministeriale”.