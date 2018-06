Il Comune di Fisciano firma il “Patto per l’attuazione della sicurezza”

Il sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa ha firmato, oggi, con il Prefetto di Salerno il “Patto per l’attuazione della sicurezza”.

I dettagli

Il Comune si candida alla richiesta di finanziamento, a valere sui “Fondi di riserva e speciali” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale. Il progetto è frutto di un lavoro condiviso con le forze di polizia, e adottato dal prefetto in qualità di presidente del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, il piano si caratterizza per l’inserimento dei più attuali sistemi informatici e tecnologici e dei recenti dispositivi di legge. Capillare la presenza di dispositivi di videosorveglianza previsti sul territorio e l’applicazione di strumenti informatici per la lettura delle targhe dei veicoli in ingresso ed uscita nel Comune, collegamenti in tempo reale tra le sale operative delle forze di polizia. Inoltre, con il nuovo piano, si adottano le prescrizioni normative che consentono interventi più incisivi ottimizzando il lavoro delle forze in campo.

Il commento

Soddisfatto il primo cittadino: