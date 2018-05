Comune di Fisciano, dall'8 maggio partono le prenotazioni online

Dal prossimo 8 maggio sarà attivo, presso il Comune di Fisciano, un servizio di prenotazione online dei servizi forniti dagli uffici aperti al pubblico.

I dettagli

Grazie a questo servizio è possibile prenotare un appuntamento con un funzionario, evitando inutili attese presso gli sportelli. La prenotazione può essere effettuata, 24 ore su 24, via web, sul sito istituzionale del comune usando un pc o uno smartphone. Inoltre si può scegliere l’ufficio presso il quale recarsi, il servizio richiesto, il giorno e l’ora desiderati. Il sistema, per ogni servizio, mostra un calendario dove sono riportati i giorni di apertura e gli intervalli temporali disponibili. Con semplici click del mouse è possibile selezionare sia il giorno che l’orario dell’appuntamento. Per completare la registrazione è sufficiente fornire nome, cognome, email e numero di cellulare.

Il sistema invia automaticamente, all’utente che ha prenotato l’appuntamento, un messaggio email di conferma, con il riepilogo della prenotazione ed un messaggio sms di notifica dell’avvenuta accettazione. Messaggi analoghi vengono inviati al funzionario comunale responsabile del servizio prenotato. In questo modo, gli utenti che necessitano di un servizio, possono recarsi agli sportelli solo qualche minuto prima dell’orario concordato, evitando inutili attese. Per tutti coloro che avranno difficoltà nell’uso del sistema è previsto un servizio di supporto presso il Comune, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 ed il lunedì e giovedì dalle 16 alle 18:30.