Giffoni Valle Piana, arrivano 3 nuovi vigili urbani

L’amministrazione comunale di Giffoni Valle Piana, guidata dal sindaco Antonio Giuliano continua a lavorare per rafforzare la sicurezza in città. Come previsto dal programma, dopo anni di emorragie, a causa di pensionamenti senza rimpiazzo, il comando della polizia municipale potrà contare sulla forza di tre agenti a tempo determinato che dal primo luglio affiancheranno i caschi bianchi.

Il commento

Le prove previste dal bando, hanno determinato una graduatoria a cui il responsabile dell’area di vigilanza, come previsto, ha attinto ai primi tre posti. “Ai nuovi agenti un in bocca al lupo per sereno e proficuo lavoro” augura il primo cittadino, che aggiunge: “che questa esperienza possa essere, oltre che motivo di soddisfazione per il risultato raggiunto, anche occasione di crescita professionale, nell’interesse dei giovani agenti ma soprattutto dell’intera comunità giffonese che usufruirà della loro professionalità. Sono certo che il Comandante Muro saprà valorizzare e motivare gli agenti che, con la guida dei sottufficiali del corpo, saranno gentili, inflessibili tutori dell’ordine.”