Comune di Gioi, arriva la compostiera per il trattamento dei rifiuti

Il Comune di Gioi, come già hanno fatto altri Comuni del Cilento, ha sottoscritto la Convenzione con la Regione Campania per l’avvio del programma straordinario che ha come obiettivo lo sviluppo e l’incentivazione del compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti, a seguito dell’invio della manifestazione d’interesse all’avviso pubblico della Regione Campania per la localizzazione e la fornitura degli impianti.

I dettagli

Il Comune sarà quindi dotato di una compostiera capace di smaltire il rifiuto organico di 580/600 famiglie. La Regione Campania si fa carico dei costi per l’acquisto dell’impianto e di quelli per il personale di gestione, individuato dal Consorzio di Bacino SA/4. L’impianto, già in uso presso altri Comuni, non produce alcun odore, né altro genere di scarto che non sia compost, utilizzabile come in agricoltura e nel giardinaggio.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Andrea Salati: “Lo scopo è quello di incentivare il compostaggio di comunità, che si affianca all’incentivazione già adottata dal Comune con la riduzione in bolletta del 15% per chi pratica il compostaggio domestico. Si tende a ridurre, quanto più è possibile, la produzione di scarti organici e l’impatto ambientale, aumentando la quota di rifiuti urbani riciclabili e risparmiando anche sulla bolletta per la riduzione delle spese di trasporto”.