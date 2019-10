Inaugurazione del PIT a Mariconda, il sindaco Napoli: "Carenza di personale"

Certificati, rinnovo e rilascio di tessere elettorali, notizie su corsi di formazione, aiuto - su delega - ai cittadini, in particolare agli anziani. Da oggi a Mariconda, in via Tanagro, apre il PIT, Punto Informativo Territoriale. Sarà a disposizione dei cittadini di mattina il lunedì, mercoledì e venerdì, di pomeriggio il martedì e giovedì. E' un servizio gratuito rivolto a tutti, finalizzato a favorire l’accessibilità ai servizi, in particolare sociali e socio-sanitari, nonché alle opportunità di lavoro e di formazione. "Si accorciano le distanze tra Comune e cittadini - dice il sindaco Enzo Napoli - Grande attenzione ai servizi sociali, è un altro pezzettino che si aggiunge alle nostre iniziative in un quartiere che merita attenzione". Il PIT sorge nei locali che anni fa erano occupati dall'ufficio anagrafe. "E' chiuso a Mariconda - prosegue il sindaco, così come a Fratte e al Vestuti. Siamo in deficit di personale, una carenza importante. A gennaio avremo immissione di personale: il Formez sta correggendo i compiti del concorso regionale. Ci sarà un primo stage e poi gli step successivi. Con il piano lavoro, invece, assumeremo in futuro 56 nuovi vigili urbani".

L'impegno di Fili d'Erba

E' un importante servizio rivolto ai cittadini - dice l'assessore alle politiche sociali Nino Savastano - su delega ci sarà possibilità di richiedere certificato. Dovevamo rendere più accessibili i servizi su piano di zona. Tutto a costo zero: i ragazzi Fili d'erba - tre assistenti sociali adeguatamente formate - saranno in grado di rilasciare su delega certificati, tessere elettorali. Tutte tranne le carte d'identità, per le quali occorre appunto una identificazione da parte degli uffici comunali competenti. E' un primo sportello che apriamo, un primo servizio. Lo duplicheremo a Fratte. E' stato realizzato non solo grazie ad un privato sociale ma anche grazie al direttore dei Servizi demografici e in collaborazione con l'assessore alla cultura Tonia Willburger".

La scheda

Il PIT si occuperà di accoglienza ed analisi della domanda del cittadino, segnalazione e trasmissione delle richieste ai servizi competenti, supporto nella compilazione delle modulistiche, in formato cartaceo ed elettronico, consulenza sociale integrata per specifiche categorie, aiuto nella creazione di canali informatici (profili, indirizzi di posta elettronica), incontri per una migliore alfabetizzazione digitale rivolti in particolare agli anziani e giovani inesperti (assistenza informatica). Gli obiettivi di questo nuovo servizio, completamente gratuito e rivolto alla cittadinanza, sono: veicolare la proposta globale degli interventi rivolti alle persone del quartiere Mariconda ed in generale della città di Salerno ed offrire un punto informativo e di accompagnamento rispetto ai servizi pubblici e privati (Comune, ASL, Centri per l’impiego, Enti di Formazione, APL, ecc.) in grado di soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini. Lo Sportello fornirà inoltre un supporto al cittadino nella compilazione delle modulistiche messe a disposizione dal Settore Centrale Servizi Demografici ed Elettorali del Comune di Salerno. Nello specifico, attraverso una delega predisposta da suddetto Ufficio, gli operatori dello Sportello potranno richiedere e ritirare per il cittadino: certificato di godimento dei diritti politici, tessera elettorale, certificati/estratti di nascita,morte, maternità e paternità, stato di famiglia. residenza, stato libero, vedovanza, irreperibilità, convivenza di fatto unione civile, certificati contestuali, cambio domicilio residenza.

Info utili

Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12. Martedì e giovedì dalle ore 15 alle 18. I minori per accedere a servizi e/o altre prestazioni dello sportello dovranno essere accompagnati da un genitore/tutore. Numero di telefono: 3914843656. Indirizzo e-mail: pitmariconda@gmail.com

Gallery