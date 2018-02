Comune di Padula, istituito il Registro del testamento biologico: i dettagli

Il Comune di Padula, con delibera di Giunta del 30 gennaio, ha istituito il Registro del testamento biologico. La legge sul Testamento Biologico, approvata il 14 dicembre 2017, è in vigore dal 31 gennaio 2018. E “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona” riconoscendo le dichiarazioni anticipate di volontà nei trattamenti sanitari, dette anche Dat.

I dettagli

Con le Dat si possono, quindi, esprimere oggi le proprie preferenze in un biotestamento e dare indicazioni sui trattamenti sanitari che si potrebbero ricevere nel caso in cui non si fosse nelle condizioni di comunicarle. Dopo aver compilato il biotestamento si potrà, dunque, consegnarlo all’ufficiale di stato civile che provvederà all’annotazione nell’apposito registro. L’interessato può indicare un fiduciario che deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle Dat o con atto successivo, che è allegato alle Dat. Al fiduciario è rilasciata una copia delle Dat.