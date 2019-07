Pagani, assessore aggredito da funzionario "in ferie": dipendente sorpreso di sera nel cimitero

Momenti di tensione, questa mattina, al Comune di Pagani dove, intorno alle 9.30, l’assessore Gennaro Contaldi è stato quasi aggredito fisicamente da un funzionario comunale che usciva dal Municipio, in cui era entrato precedentemente pur essendo lui in ferie ed esso chiuso, con alcuni fascicoli comunali, racchiusi in cartelle con legacci, che ha poi posato nella sua macchina.

Il fatto

L’assessore – secondo quanto riporta un comunicato del sindaco Alberico Gambino – ha chiesto subito spiegazioni al funzionario che, a sua volta, gli avrebbe risposto “chi sei tu? come ti permetti?”. Non solo. Ma, nonostante l' insistenza di Contaldi, l’uomo sarebbe risalito in auto investendo quasi lo scooter dell’assessore. Ma non è il primo episodio sospetto che si verifica nel Municipio a poche settimane dal voto.

L'altro episodio

Giovedì sera, alle 19.5, un dipendente, anche lui in ferie, è entrato all’interno degli uffici cimiteriali (chiusi), filmato dalle telecamere di videosorveglianza, e, per circa quindici minuti, si è messo davanti ai computer degli uffici come dimostra la perizia tecnico/informatica disposta dal Responsabile di Settore, il quale è stato prontamente informato da un cittadino che si trovava a passare davanti ai cancelli cimiteriali.

Il commento di Gambino: