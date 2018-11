Il Comune di Pontecagnano Faiano cerca avvocati: ecco le informazioni

Il Comune di Pontecagnano Faiano cerca professionisti per procedere all' aggiornamento di un elenco di avvocati chiamati a rappresentare e difendere in giudizio l’Ente.

Le informazioni

Possono presentare istanza di ammissione alla lista i liberi professionisti, singoli o associati, specializzati in civile, penale, tributario, amministrativo e lavoro. Gli interessati potranno presentare la domanda, scaricabile dal sito comune.pontecagnanofaiano.sa.it, unitamente al curriculum professionale ed alla fotocopia del documento di riconoscimento, mediante posta certificata all’indirizzo Pec: protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it oppure in un’unica busta chiusa a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Pontecagnano Faiano, via M. A. Alfani n° 52 – 84098, entro e non oltre le 12 del 28 dicembre 2018. L’elenco dei professionisti avrà validità di dodici mesi, con aggiornamento semestrale, e comunque resterà valido sino all' emissione dell' avviso successivo.