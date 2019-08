Dieci nuove licenze per i "Taxi": il Comune di Salerno pubblica il bando

Dieci nuove licenze per i “Taxi” a Salerno. Nelle ultime ore sul sito istituzionale del Comune sono stati pubblicati bando e domanda di partecipazione relativi all’avviso di selezione pubblica per titoli per l’assegnazione di dieci licenze per l’espletamento del servizio taxi. Il termine per la presentazione delle domande scade il prossimo 16 settembre.

Il commento

“Si tratta - fanno sapere dal Municipio - di un’importante opportunità imprenditoriale destinata a potenziare un servizio pubblico essenziale in ragione della crescita costante della domanda inerente questo tipologia di mobilità”.