"Non perderti in un bicchier d’acqua", presentata l'iniziativa al Comune di Salerno

E’ stata presentata, questa mattina, al Comune di Salerno, “Non perderti in un bicchier d’acqua”, la campagna di sensibilizzazione per ridurre l’uso delle bottigliette di plastica usa e getta ed invogliare all’utilizzo dell’acqua del rubinetto.

L’iniziativa

Nei prossimi giorni saranno distribuite 10 mila borracce in alluminio agli alunni e ai docenti delle elementari e medie del capoluogo. A promuovere l’iniziativa le società partecipate Salerno Sistemi e Salerno Pulita con la collaborazione del circolo “Orizzonti” di Legambiente Salerno. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è di contribuire a ridurre l’uso delle bottiglie monouso di plastica, a incentivare il consumo dell’acqua del rubinetto - che è buona, controllata e costa poco - e soprattutto a costruire una coscienza ambientale nei cittadini più giovani. E’ stato calcolato che ogni anno con l’uso quotidiano delle borracce a scuola potrebbero esserci circa duemilioni e 400mila bottigliette usa e getta in meno.

La conferenza stampa

L’iniziativa è stata illustrata alla presenza dei dirigenti scolastici e di loro rappresentanti, dal sindaco Vincenzo Napoli, dagli assessori alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Ambientali, Eva Avossa e Angelo Caramanno, dal presidente di Salerno Sistemi Spa, Mariarosa Altieri, dall’amministratore unico di Salerno Pulita, Nicola Sardone, da Elisa Macciocchi, presidente Legambiente Salerno “Orizzonti” e dall’onorevole Piero De Luca che – si legge in una nota – “ha svolto un’azione di stimolo costante affinché anche a Salerno gli alunni delle scuole elementari e medie fossero sensibilizzati a ridurre l’uso delle plastiche usa e getta e a incrementare l’utilizzo dell’acqua del rubinetto”. Dopo l’incontro al Comune c’è stata la consegna delle prime borracce agli alunni della scuola elementare “Barra”. La distribuzione in tutti gli altri plessi scolastici avverrà dopo le festività natalizie.