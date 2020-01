Comune di Salerno, il sindaco regala la Costituzione ai neo maggiorenni

Il Comune di Salerno apre le porte ai neo maggiorenni con un regalo di compleanno davvero speciale. Domani (venerdì 3 gennaio), alle 10.30, il sindaco Vincenzo Napoli, all’interno del Salone dei Marmi del Palazzo di Città, consegnerà alle ragazze ed ai ragazzi salernitani che hanno compiuto 18 anni nel 2019 una copia della Costituzione della Repubblica Italiana.

L'iniziativa

Un gesto di grande valore simbolico che festeggia la raggiunta maturità civile e democratica dei giovani salernitani. “La cerimonia – dichiarano dal Comune - assume un significato speciale perché proprio nel Palazzo di Città, durante i mesi di Salerno Capitale, le forze politiche antifasciste impegnate nella Liberazione Nazionale cominciarono a delineare i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. In qualche modo si può affermare che Salerno sia stata la prima culla della Costituzione e dunque i cittadini di Salerno, orgogliosi di questa matrice storica, avvertono anche una speciale responsabilità nel tutelare i valori della Costituzione”. Una prospettiva particolarmente importante per le nuove generazioni che “attraverso lo studio e la riflessione sulla Costituzione, potranno diventare cittadini protagonisti della nostra comunità in piena consapevolezza e responsabilità”.