Dipendenti in ferie: chiude l'ufficio del "Suap" al Comune di Salerno

Scoppia il caso “ferie” al Comune di Salerno. Già perché il direttore del Suap Elvira Cantarella (ufficio legato al comparto delle attività produttive) ha deliberato la sospensione del lavoro per il 27 dicembre prossimo. Il motivo? In quel giorno sono confluite le richieste di ferie di gran parte dei quindici dipendenti del settore. E, la grave carenza di personale, non consente di mantere aperto l'ufficio.

Gli altri giorni

Non solo. Ma il direttore ha stabilito anche che – riporta La Città – “i rientri e l’apertura al pubblico delle giornate di vigilia di Natale, 24 dicembre (martedì), e di Capodanno 31 dicembre (martedì) saranno rispettivamente anticipati al giorno 23 dicembre (lunedì) e 30 dicembre (lunedì).