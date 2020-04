Buoni spesa: il Comune di Salerno attiva la procedura di controllo

Sono cominciate le operazioni di verifica e controllo delle istanze non ammesse al beneficio dei buoni spesa. Tali operazioni prevedono che il richiedente sia contattato direttamente al proprio domicilio. Il Comune di Salerno raccomanda, dunque, di non recarsi per nessun motivo presso gli uffici, al fine di evitare uscite da casa inutili e potenzialmente dannose ed altrettanto pericolosi assembramenti presso gli uffici preposti.

I dettagli

"Sarà così possibile esaminare, con rigore, trasparenza ed efficacia, le dichiarazioni presentate e non ammesse per una più approfondita valutazione - illustra la nota dell'Ente - All'esito, i buoni spesa saranno recapitati direttamente presso il domicilio degli aventi diritto esclusi unicamente per ragioni formali. Si ribadisce che per evidenti ragioni di rispetto della riservatezza e dignità personale non saranno resi pubblici gli elenchi né degli ammessi al beneficio, né degli esclusi. Tali elenchi, restano depositati agli atti del Comune ad ogni effetto di Legge. Ovviamente anche gli elenchi degli ammessi al beneficio saranno controllati per verificare la veridicità delle autodichiarazioni rese al fine delle segnalazioni di Legge in caso di dichiarazioni mendaci. L’Amministrazione Comunale agirà nei confronti di tutti coloro che, con allusioni infondate e calunnie, mettano in discussione la regolarità della procedura attuata".