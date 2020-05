Covid-19, l'azienda “Nutis” dona 2500 mascherine al Comune di Salerno

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, questa mattina, ha ricevuto 2500 mascherine dall'azienda “Nutis srl”, proprietaria del marchio Barbaro Caffè-Napoli. Il Caffè Barbaro-Napoli, infatti, ha convertito la propria produzione utilizzando le sue capsule caffè come filtri per le mascherine, dando vita così alla Barbaro Defender Mask, con un'ottima capacità di filtraggio, respirazione e adattabilità al viso.

La solidarietà

In questo particolare momento e per sconfiggere il Coronavirus, l'azienda ha deciso di convertire parte del suo sistema produttivo, utilizzando le stesse capsule impiegate per la produzione di caffè. La mascherina è riutilizzabile e igienizzabile, l'azienda infatti stima il suo utilizzo per circa sei mesi (se ben tenuta), consigliando la sostituzione dei filtri ogni sei/otto ore. Ora le mascherine verranno distribuite ai dipendenti comunali.