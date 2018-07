Pausa caffè troppo lunga, nei guai due dipendenti del Comune di Salerno

Due dipendenti comunali del settore “Igiene Urbana” sono finiti nel mirino dei vertici di Palazzo di Città perché sorpresi a trascorrere troppo tempo davanti ad un bar.

Il caso

I due – rivela La Città - si erano fermati nei pressi della sede della Provincia ed erano entrati in un noto locale per sorbire un caffè. Notati da un funzionario di Palazzo di Città non era stato preso alcun provvedimento ritenendo che un lavoro duro e che inizia di buon mattino comportasse anche il diritto a una piccola pausa di ristoro. Lo stesso funzionario, però, è passato davanti al bar per una seconda volta a distanza di un po’ di tempo e ha trovato ancora fermo in doppia fila il mezzo di proprietà del Comune, non lontano da Palazzo Sant’Agostino, e i due netturbini seduti davanti al bar assorti nei loro pensieri. A quel punto il funzionario è tornato in ufficio e ha sollevato il caso per gli opportuni provvedimenti disciplinari.