Parcheggio in Corso Garibaldi, raddoppiano i box auto: ecco il nuovo progetto

La Giunta Comunale di Salerno ha dato il via libera al nuovo progetto (privato) che prevede la realizzazione di un grande parcheggio di fronte al palazzo dell’ex Poste centrali.

I dettagli

Saranno 120 più, più del doppio dei 54 previsti inizialmente, i box auto interrati che l’impresa “Russo costruzioni” costruirà nel sottosuolo di Corso Garibaldi. Il nuovo progetto - riporta Il Mattino - consente di moltiplicare gli stalli senza ampliare superficie e profondità dell’opera. Posso partire, dunque, anche i lavori per il parcheggio pertinenziale tra l’incrocio di via Dei Principati e quello di via Conforti, a patto che con i posti auto vengano raddoppiati anche gli oneri economici a carico del costruttore.

I numeri

La virata, insomma, consentirà alle casse comunali incassare 1 milione e 736 mila, 526 euro in più, l’equivalente dell’importo unitario di 26.311 euro moltiplicato per i 66 box aggiunti al piano originario.